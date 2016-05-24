Интернет-портал интеллектуальной молодёжи

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30 декабря 2016

На орбите Земли Новый год отметят 16 раз

В первый раз экипаж МКС отметит праздник 31 декабря в 15.24 мск



30 декабря 2016

В забайкальской школе из-за невыплаты зарплаты массово уволились учителя

Более 20 работников школы в Забайкалье подали заявления об уходе из-за невыплаты зарплат



30 декабря 2016

Рособрнадзор запретил прием студентов в пять вузов

Рособрнадзор запретил прием студентов в пять вузов



30 декабря 2016

Россия в I квартале 2017 года планирует выполнить не менее четырех космических пусков

Комиссия "Роскосмоса" определила план запусков космических аппаратов



30 декабря 2016

Карякин стал чемпионом мира по блицу

Российский шахматист Сергей Карякин стал чемпионом мира по блицу



29 декабря 2016

Путин отклонил одобренный Госдумой и Совфедом законопроект об учете учащихся

Путин отклонил закон о создании информационных систем "Контингент обучающихся"



29 декабря 2016

Минобрнауки, ФАНО и РАН сформируют постоянную систему национальной подписки к международным базам данных

Подведены итоги работы по проекту национальной подписки



29 декабря 2016

Минобрнауки пообещало экспансию отечественных журналов на Запад

"Экспансию" отечественных научных журналов на западный рынок наметили Академия наук и Минобрнауки



29 декабря 2016

Карякин обыграл Карлсена на шахматном чемпионате мира по блицу

Российский шахматист завоевал пятую победу подряд и стал лидером турнира



28 декабря 2016

В уходящем году россияне обозначили главные проблемы страны

Наиболее острыми для страны проблемами россияне назвали низкие зарплаты









