Интернет-портал интеллектуальной молодёжи

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30 декабря 2016
На орбите Земли Новый год отметят 16 раз
В первый раз экипаж МКС отметит праздник 31 декабря в 15.24 мск
30 декабря 2016
В забайкальской школе из-за невыплаты зарплаты массово уволились учителя
Более 20 работников школы в Забайкалье подали заявления об уходе из-за невыплаты зарплат
30 декабря 2016
Рособрнадзор запретил прием студентов в пять вузов
Рособрнадзор запретил прием студентов в пять вузов
30 декабря 2016
Россия в I квартале 2017 года планирует выполнить не менее четырех космических пусков
Комиссия "Роскосмоса" определила план запусков космических аппаратов
30 декабря 2016
Карякин стал чемпионом мира по блицу
Российский шахматист Сергей Карякин стал чемпионом мира по блицу
29 декабря 2016
Путин отклонил одобренный Госдумой и Совфедом законопроект об учете учащихся
Путин отклонил закон о создании информационных систем "Контингент обучающихся"
29 декабря 2016
Минобрнауки, ФАНО и РАН сформируют постоянную систему национальной подписки к международным базам данных
Подведены итоги работы по проекту национальной подписки
29 декабря 2016
Минобрнауки пообещало экспансию отечественных журналов на Запад
"Экспансию" отечественных научных журналов на западный рынок наметили Академия наук и Минобрнауки
29 декабря 2016
Карякин обыграл Карлсена на шахматном чемпионате мира по блицу
Российский шахматист завоевал пятую победу подряд и стал лидером турнира
28 декабря 2016
В уходящем году россияне обозначили главные проблемы страны
Наиболее острыми для страны проблемами россияне назвали низкие зарплаты
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Диссертация Мединского как летучий голландец
К настоящему моменту не очень понятно, что же случилось с диссертационным делом министра культуры РФ
Работа есть — денег нет
Ситуация, когда у людей формально есть рабочее место, но нет зарплаты, стала одной из отличительных черт нынешнего кризиса российской экономики
"Основной удар придется на московские и петербургские институты"
Евгений Онищенко, научный сотрудник Лаборатории физики низкоразмерных систем и структур ФИАН, ответил на вопросы о перспективах финансирования гражданской науки в России
Советник Путина: Россию могут отключить от интернета
Герман Клименко считает, что в свете ухудшения отношений с Западом надо готовиться к изоляции страны от глобальной сети
Драйверы инноваций
Как новые технологии повлияют на способы ведения бизнеса и повседневную жизнь в 2017 году, рассказал директор по продажам Zebra Technologies в России Бхаскар Багчи
Контуры реформ
Глава ЦСР Алексей Кудрин представил идеи, которые будут закладываться в конструкцию стратегии России на 2018-2024 годы
"Потребность человечества в энергоносителях с годами будет только расти"
Научный руководитель ИВТЭ УрО РАН, профессор УрФУ, доктор химических наук Юрий Зайков рассказал о том, как институту удается выигрывать гранты и стипендии
В Антарктиду отправилась научная экспедиция на российском судне "Академик Трёшников"
55 исследователей из 30 стран отправились в трехмесячное плавание на борту российского научно-исследовательского судна Академик Трёшников
Первые с конца
Главные космические события 2016 года
"Прибавку заказывали?": кому в 2017 году повысят зарплату
По результатам свежего опроса от Antal Russia, большинство российских компаний в будущем году планируют поднимать своему персоналу зарплаты
Экспертиза "Полит.ру": Из-за профстандарта нужно срочно менять систему подготовки и аттестации педагогов
Вводить профессиональный стандарт для педагогов до 2019 года неразумно
Эксперт: Школы оказались не готовы к обучению детей из детских домов
Президент фонда "Волонтеры в помощь детям-сиротам" Елена Альшанская увидела незаинтересованность образовательной системы в реальном внимании к проблемам детей из детских домов
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